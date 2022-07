Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Versuchte Brandstiftung an einem Blitz-Anhänger

Losheim am See (ots)

Der Polizeiinspektion Nordsaarland wurde am Samstag, dem 09.07.2022, mitgeteilt, dass es in der vergangenen Nacht zu einer Sachbeschädigung an einer mobilen Geschwindigkeitsmessanlage - Enforcement-Trailer (auch als Blitz-Anhänger bezeichnet) - gekommen sei. Die Anlage war in Losheim am See, in der Straße Zum Stausee, aufgestellt.

Die Auswertung der internen Überwachungsanlage ergab, dass kurz nach Mitternacht ein sog. Sabotagealarm ausglöst wurde.

Wie weiterhin vor Ort festgestellt wurde, wurde versucht die Anlage mittels Brandbeschleuniger in Brand zu setzen. Ermittlungen zum Tatgeschehen wurden aufgenommen; erste Beweise gesichert. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Nordsaarland, unter 06871-9001-0, in Verbindung zu setzen.

