POL-PDMY: Räuberischer Angriff auf Kraftfahrer

Nürburg (ots) - Am Sonntag, den 31.07.2022, zwischen 03:00 Uhr und 08:15 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter einen am Straßenrand vor einer Pension geparkten Porsche in der Neuhausstraße in Nürburg zu entwenden. In diesem Zusammenhang kam es zur Tatzeit ebenfalls zu einem Kennzeichendiebstahl auf einem Parkplatz in der Hauptstraße in Nürburg. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Mayen unter ...

