POL-UN: Fröndenberg - Zigarettenautomat aufgebrochen: Polizei sucht Zeugen

Kamen (ots) - Nach einem bewaffneten Raub auf eine Tankstelle am Schattweg in Kamen am Samstag (21.05.2022) sucht die Polizei Zeugen. Ein bislang unbekannter Täter betrat gegen 3.10 Uhr den Verkaufsraum, zog ein Messer und bedrohte die Angestellte. Nachdem er die Kasse geöffnet und Geld sowie Zigaretten in einen mitgeführten Beutel gesteckt hatte, flüchtete er zu ...

