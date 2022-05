POL-UN: Kamen - Zeugen nach bewaffnetem Raub auf Tankstelle gesucht

Selm (ots) - In einem Mehrfamilienhaus an der Römerstraße in Selm ist es am Sonntagmittag (22.05.2022) zu einem Wohnungsbrand gekommen. Eine 21-jährige Selmerin beabsichtigte gegen 12.10 Uhr auf ihrem Herd Kerzenwachs zu verflüssigen. Dabei entstand eine Verpuffung. Die Freiwillige Feuerwehr Selm konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Die 21-jährige ...

mehr