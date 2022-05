POL-UN: Fröndenberg: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person - Pedelecfahrer kollidiert mit Reh

Schwerte (ots) - Wie bereits polizeilich berichtet, hat ein räuberischer Diebstahl auf einen Supermarkt in der Margot-Röttger-Rath-Straße in Schwerte am Donnerstagabend (19.05.2022) für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt. Mit mehreren Tabakwaren als Diebesgut flüchteten gegen 19.05 Uhr zwei Täter zu Fuß und ein Täter mit einem Pkw vom Tatort. Das langsam ...

mehr