Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Fünfköpfige Tätergruppe nach mehreren Ladendiebstählen festgenommen

Holzwickede (ots)

Nach mehreren Ladendiebstählen in Holzwickede am Donnerstag (19.05.2022) hat die Polizei eine fünfköpfige Tätergruppe festgenommen. Die Beschuldigten entwendeten seit dem Mittag diverse Kleidungsstücke und Lebensmittel aus verschiedenen Geschäften rund um die Stehfenstraße.

Während eine Tatverdächtige von einer Mitarbeiterin eines betroffenen Supermarktes festgehalten werden konnte, trafen alarmierte Einsatzkräfte im Rahmen einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung die vier weiteren Tatverdächtigen am Bahnhof an. Bei den Beschuldigten wurde umfangreiches Diebesgut aufgefunden. Bei der fünfköpfigen Tätergruppe handelt es sich um einen 23-Jährigen, einen 25-Jährigen, eine 21-Jährige sowie zwei 27-jährige Frauen - allesamt sind in Unna gemeldet. Die Personen wurden dem Polizeigewahrsam Unna zugeführt. Die Ermittlungen dauern an.

