POL-UN: Unna - Zivilfahnder nehmen zwei mutmaßliche Drogendealer nach Observation fest

Unna (ots) - Nach einer gefährlichen Körperverletzung auf einem Schulhof an der Herderstraße in Unna hat die Polizei am Dienstagnachmittag (17.05.2022) einen Jugendlichen vorläufig festgenommen. In Folge eines zunächst verbalen Streits gegen 17 Uhr schlug der Beschuldigte einem anderen Jugendlichen mit einer Glasflasche auf den Kopf und schnitt ihn mit dem ...

mehr