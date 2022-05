Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Jugendlicher nach gefährlicher Körperverletzung vorläufig festgenommen

Unna (ots)

Nach einer gefährlichen Körperverletzung auf einem Schulhof an der Herderstraße in Unna hat die Polizei am Dienstagnachmittag (17.05.2022) einen Jugendlichen vorläufig festgenommen.

In Folge eines zunächst verbalen Streits gegen 17 Uhr schlug der Beschuldigte einem anderen Jugendlichen mit einer Glasflasche auf den Kopf und schnitt ihn mit dem zerbrochenen Gefäß. Der Geschädigte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Beschuldigte flüchtete nach der Tat.

Einsatzkräfte konnten ihn wenig später im Rahmen einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung am Unnaer Bahnhof antreffen. Er wurde zur Polizeiwache Unna gebracht. Nach Einleitung eines Strafverfahrens wurde er in die Obhut der Erziehungsberechtigten gegeben.

