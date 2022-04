FW-Schermbeck: Person in Wohnung - Eingreifen der Feuerwehr nicht nötig

Schermbeck (ots) - Am heutigen Abend wurde der Löschzug Schermbeck um 18.37 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Müll- / Containerbrand" zur Mittelstraße alarmiert. Dort brannte es in einem Mülleimer. Dieser wurde jedoch bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht. Für die Feuerwehr endete der Einsatz um 18.43 Uhr. Rückfragen bitte an: Feuerwehr Schermbeck Ellen Großblotekamp Telefon: 0151/20984294 E-Mail: ...

