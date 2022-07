POL-PDWIL: Brand einer Hecke

Kelberg (ots) - Am 19.07.2022 gegen 18:19 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug die Schulstraße in Kelberg. Hierbei touchierte er einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten PKW und beschädigte diesen. Nach dem Unfall entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun Sven Lehrke, PHK Mainzer Straße 19 ...

