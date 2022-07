POL-PDWIL: Trunkenheit im Verkehr

Gerolstein (ots) - Am 19.07.2022 gegen 16:24 Uhr befand sich ein 21-jähriger wohnsitzloser Mann in einer psychischen Ausnahmesituation, in welcher er auf der sogenannten Hochbrücke in Gerolstein bereits über das Geländer geklettert war und drohte in die Tiefe zu springen. Zwei zufällig vorbeikommende ...

mehr