Polizei Hamburg

POL-HH: 210722-2. Tataufklärung nach Raub auf Kiosk in Hamburg-Harburg

Hamburg (ots)

Tatzeit: 30.03.2021, 23:23 Uhr Tatort: Hamburg-Harburg, Hohe Straße Ermittler eines Raubdezernats (LKA 184) haben einen 17-jährigen Tatverdächtigen identifiziert, der im Verdacht steht, Ende März einen Kiosk in Harburg überfallen zu haben. Zur Tatzeit betrat ein mit einem Mund-Nasen-Schutz maskierter Mann den Kiosk und attackierte den 67-jährigen Angestellten unvermittelt mutmaßlich mit einem Elektroschockgerät. Er erbeutete Geld aus der Kasse und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung (siehe auch PM 210331-1.). Im Zuge umfangreicher kriminalpolizeilicher Ermittlungen konnten die Ermittler den Tatverdächtigen identifizieren. Bei ihm handelt es sich um einen polizeibekannten 17-jährigen Deutschen. Aufgrund der Ermittlungsergebnisse hatte die Staatsanwaltschaft Hamburg beim Amtsgericht ein Durchsuchungsbeschluss und Haftbefehl erwirkt. Der Haftbefehl wurde bereits vollstreckt. Der Jugendliche befindet sich in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an. Th.

