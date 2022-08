Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall auf der B 412 - Nachtragsmeldung

Herschbroich, B 412 (ots)

Am Donnerstag, 11.08.2022, kam es gegen 11.00 Uhr, zu einem Verkehrsunfall auf der B 412 unter Beteiligung von zwei Fahrzeugen. Entgegen der Erstmeldung wurde bei dem zugrundeliegenden Verkehrsunfall keine Person verletzt. Ein 31-jähriger Fahrzeugführer aus dem vereinigten Königreich befuhr mit seinem PKW die B 412 von Kempenich kommend in Fahrtrichtung Nürburgring. Kurz nach der Einfahrt zum Parkplatz "Brünnchen" stoppte er seinen PKW um diesen auf der Fahrbahn zu wenden. Der Nachfolgende 35-jährige Fahrzeugführer aus Rumänien beabsichtigte mit seinem Transporter mit Anhänger an dem vor ihm haltenden PKW vorbeizufahren, als dieser mit dem Wendemanöver begann. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Durch den Verkehrsunfall wurde keiner der Fahrer bzw. der jeweiligen Beifahrer verletzt. Der nicht mehr fahrbereite PKW wurde durch ein örtliches Abschleppunternehmen geborgen. Im Einsatz waren neben der Polizei Adenau, ein Notarteinsatzfahrzeug, ein Rettungswagen und Kräfte der Feuerwehr der VGV Adenau.

