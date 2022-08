Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Kabeldiebstahl auf dem Solarfeld beim Industriegebiet Polch - Zeugenaufruf

Polch (ots)

Am Donnerstag, den 11.08.2022, wurde bei der POLIZEI Mayen ein Kabeldiebstahl auf dem Gelände des Solarfeldes beim Industriegebiet Polch angezeigt. Wie sich herausstellte, hatte sich die Tat bereits in der Nacht von Sonntag, 07.08.2022, auf Montag, 08.08.2022, ereignet. Die derzeit noch unbekannten Täter schnitten den rückwärtigen Zaun (bei A 48) des umzäunten Solarfeldes auf, um auf das Gelände zu gelangen. Dort wurden Kabelstränge durchtrennt und anschließend entwendet. Der Schaden dürfte sich im fünfstelligen Euro-Bereich bewegen. Die Kabel dürften mit einem größeren Fahrzeug (zumindest Transporter) abtransportiert worden sein. Die Umstände lassen auf eine gewerbs- und bandenmäßige Begehung von Metalldiebstählen schließen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 02651 801-0 an die Polizei- oder Kriminalinspektion Mayen zu wenden.

