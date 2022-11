POL-MK: "Hallo Papa"

Kierspe (ots) - Am Freitagabend wurde zwischen 18:00 - 18:30 Uhr in das Einfamilienhaus eines 80 Jahre alten Kiersper in der Heinestraße eingebrochen. Unbekannte Täter schlugen die Scheibe der Terrassentür ein und durchwühlten die Schränke. Zum Diebesgut konnten vor Ort noch keine konkreten Angaben gemacht werden, die Kriminalpolizei erschien vor Ort und ermittelt. (lubo) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis ...

