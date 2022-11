Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Motorrad bei Probefahrt entwendet

Handtasche nach Einkauf entwendet

Plettenberg (ots)

Motorrad bei Probefahrt entwendet

Am Montagabend nach 20 Uhr ließen ein 26 Jahre alter Plettenberger und sein Vater einen Kaufinteressenten das Motorrad des Plettenbergers am Böddinghauser Weg zur Probe fahren. Als dieser jedoch nach längerer Zeit mit dem Kraftrad des Herstellers BMW nicht zurückerschien, verständigten sie die Polizei. Vorher hat man über eine Online-Verkaufsstelle miteinander kommuniziert. Die Fahndung verlief bislang ohne Erfolg. Gesucht wird nach einem 1,70-1,75m großen ausländisch aussehenden Mann, der sich mit "Mario" vorgestellt hat. Er sei etwas dicklicher, habe dunkle Bekleidung getragen und er trage einen hellen Vollbart. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um eine weiße BMW mit angebrachtem MK-Kennzeichen.

Handtasche nach Einkauf entwendet

Einer 28-jährigen Plettenbergerin wurde am Montag gegen 20 Uhr die Handtasche gestohlen. Sie befand sich gegen 20 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters an der Breddestraße und befüllte ihren Pkw mit Einkäufen. In diesem Zeitraum wurde die Tasche aus dem Einkaufswagen durch Unbekannt entwendet. Die Polizei ermittelt. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell