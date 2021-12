Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Kennzeichendiebstahl

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Am Freitagmittag meldete sich ein 39-jähriger Mann (deutsch) bei der Polizei in Gotha und teilte den versuchteh Diebstahl eines Kennzeichens an seinem Pkw Audi mit. Unbekannte hatten zuvor versucht das hintere Kennzeichen abzureißen, was aber misslang. Es entstand geringer Sachschaden. (av)

