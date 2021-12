Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Einbruch in Spielhalle

Friedrichroda - Landkreis Gotha (ots)

Zu einem Einbruchsversuch in eine Spielhalle am Friedrichsplatz wurde die Gothaer Polizei am Heiligabend gerufen. Dort hatte eine noch unbekannte Person im Zeitraum vom 23.12.2021, 22.00 Uhr bis zum 24.12.2021, 08.00 Uhr versucht gewaltsam in das Gebäude zu gelangen. Dazu wurde beschlossen, die Außenrollade zu öffnen, was aber nicht gelungen ist. Dabei entstand ca. 500 Euro Sachschaden. Hinweise zuzm umnbekannten Täter nimmt die Polizei unter der Rufnummer 03621/781124 entgegen. Die Bezugsnummer lautet: 0300531/2021. (av)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell