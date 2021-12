Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht auf Firmenparkplatz

Ohrdruf - Landkreis Gotha (ots)

Zu einer Unfallflucht kam es am gestrigen Donnerstag auf einem Firmenparkplatz an der Herrenhöfer Landstraße. Dort hatte ein Mitarbeiter einen Pkw DACIA im Zeitraum von 05.30 Uhr bis 14.00 Uhr abgestellt. Als er wieder zu dem Fahrzeug kam, stellte er Unfallspuren fest. Ein möglicher Unfallverursacher meldete sich nicht, so dass dieser jetzt von der Polizei ermittelt werden muss. Die Schadenshöhe am Pkw wurde auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Zeugen des Unfalls melden sich bitte bei der Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0300216/2021. (av)

