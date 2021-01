Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Schneebedingte Einsätze für die Feuerwehr Breckerfeld

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Breckerfeld (ots)

Datum: 24.01.-25.01.2021/ Uhrzeit: -/ Dauer: -/ Einsatzstelle: -/ Einheiten: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld/ Polizei/ Bericht (hb): Neben dem Einsatz am Sonntagmorgen musste die Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld gestern zu insgesamt noch vier weiteren schneebedingten Einsätzen ausrücken. Jedes Mal waren Bäume unter der Schneelast abgebrochen oder umgefallen und blockierten Fahrbahnen und Zufahrtstraßen in den Bereichen Priorei, Boßel, Ennepetalsperre und Glörtalsperre. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr beseitigten die Hindernisse mit Bügel- und Motorkettensägen, teilweise unter Zuhilfenahme der Fahrzeug-Seilwinde und stellten die Befahrbarkeit wieder her. Am heutigen Montag wurde die Löschgruppe Zurstraße zu einem weiteren Einsatz alarmiert. Auf der Hauptstraße in Höhe der Kartbahn war ein LKW von der Fahrbahn abgekommen und in der Leitplanke hängengeblieben. Für die Bergung war es notwendig, einen dickeren Ast zu entfernen, was die ehrenamtlichen Einsatzkräfte mittels Motorkettensäge erledigten. Sie blieben auch während der Bergung vor Ort, um eventuell auslaufende Betriebsstoffe aufnehmen zu können, mussten aber nicht weiter tätig werden. ***Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter der Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung. ***

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

Pressestelle

Hendrik Binder

Telefon: 0151 223 588 38

E-Mail: hendrik.binder@feuerwehr-breckerfeld.de

https://feuerwehr-breckerfeld.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell