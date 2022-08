Coesfeld (ots) - Ein 39-jähriger LKW-Fahrer aus Drensteinfurt wartete am 15.08.2022, gegen 16.00 Uhr an einer rotzeigenden Ampel im Bereich der Bahnunterführung auf der L844 in Ascheberg (Davensberg), als ihn ein entgegenkommender Treckerfahrer (Fendt) mit seinem Fahrzeug touchierte. Hierbei entstand am LKW leichter Sachschaden. Der Treckerfahrer entfernte sich ...

