Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Davensberg, L844

Treckerfahrer flüchtet nach Unfall mit LKW

Coesfeld (ots)

Ein 39-jähriger LKW-Fahrer aus Drensteinfurt wartete am 15.08.2022, gegen 16.00 Uhr an einer rotzeigenden Ampel im Bereich der Bahnunterführung auf der L844 in Ascheberg (Davensberg), als ihn ein entgegenkommender Treckerfahrer (Fendt) mit seinem Fahrzeug touchierte. Hierbei entstand am LKW leichter Sachschaden. Der Treckerfahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, nachdem er zuvor lediglich sein eigenes Fahrzeug in Augenschein genommen hatte. Der Fahrer kann wie folgt beschrieben werden:

- männliche Person - etwa 30 Jahre alt - 1,85m groß - blondes Haar - trug eine Brille, ein grünes T-Shirt und eine braune Hose.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell