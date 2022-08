POL-COE: Nottuln, B525/Zwei Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Coesfeld (ots) - Durch das Aufhebeln der Eingangstür gelangten Unbekannte am vergangenen Wochenende in einen Bauwagen des Waldkindergartens in Darup. Der oder die unbekannten Täter packten einige Gegenstände in einen vor Ort aufgefundenen Bollerwagen. Die Gegenstände verblieben jedoch vor Ort. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag (12.8.) 12.30 Uhr und Montag 7.20 Uhr. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in ...

