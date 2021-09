PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Senior beraubt +++ Audi gestohlen +++ Mountainbike entwendet +++ E-Bike gestohlen +++ Pkw und Radfahrerin kollidieren auf Schulparkplatz +++ Alkoholisiert BMW touchiert - Zeuge verhindert Weiterfahrt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Senior beraubt,

Usingen, Hattsteiner Allee, 28.09.2021, gg. 09.55 Uhr

(pa)Am Dienstagmorgen wurde in Usingen ein älterer Herr von einem Unbekannten beraubt. Die Tat ereignete sich kurz vor 10.00 Uhr in der Hattsteiner Allee. Ein 78-jähriger Mann aus dem Rheingau-Taunus-Kreis befand sich gerade an seinem geparkten Auto, als er plötzlich von hinten körperlich angegangen wurde. Unter Gewaltanwendung gelang es dem Täter, das Portemonnaie des 78-Jährigen an sich zu nehmen. Daraufhin ergriff der Räuber die Flucht in Richtung Stadtmitte. Er wird beschrieben als etwa 20 bis 30 Jahre alt, circa 170cm bis 175cm groß und schlank. Er soll kurze dunkle Haare gehabt und blaue Oberbekleidung getragen haben. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Audi gestohlen,

Bad Homburg v. d. Höhe, Seedammweg, 27.09.2021, 07.50 Uhr bis 18.10 Uhr

(pa)Nach einem Autodiebstahl im Bad Homburger Seedammweg am Montag sucht die Polizei nach Zeuginnen und Zeugen. Die Fahrerin eines weißen Audi A6 erstattete am Montagabend Strafanzeige, nachdem ihr Fahrzeug von dem am Seedammbad gelegenen Parkplatz entwendet wurde. Sie habe ihren Wagen am Morgen gegen 07.50 Uhr an der Örtlichkeit geparkt und am frühen Abend gegen 18.10 Uhr feststellen müssen, dass der Audi verschwunden war. Das gestohlene Fahrzeug trug zuletzt Schilder mit dem amtlichen Kennzeichen "F-FL 1204". Sein Wert wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Die "AG Pkw" der Bad Homburger Kriminalpolizei bittet Personen, die im genannten Bereich Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

3. Mountainbike aus Mehrfamilienhaus entwendet, Kronberg im Taunus, Bahnhofstraße, 27.09.2021, 15.00 Uhr bis 20.30 Uhr

(pa)Am Montag kam es in Kronberg zum Diebstahl eines hochwertigen Mountainbikes aus dem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses. Die Tat ereignete sich zwischen 15.00 Uhr nachmittags und 20.30 Uhr am Abend in der Bahnhofstraße. Unbekannte verschafften sich durch das Aufhebeln der Hauseingangstür gewaltsam Zutritt in das Mehrparteienhaus und entwendeten das im Treppenbereich abgestellte Fahrrad. Der Wert des schwarzen Mountainbikes der Marke "BMC" - Modell "Fourstroke FS02" - wird auf über 3.000 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

4. E-Bike gestohlen,

Königstein im Taunus, Limburger Straße, 26.09.2021, 19.45 Uhr bis 22.00 Uhr

(pa)Ein Elektrofahrrad im Wert von rund 2.000 Euro entwendeten Unbekannte am Sonntagabend in Königstein. Die Tat ereignete sich zwischen 19.45 Uhr und 22.00 Uhr in der Limburger Straße. Ein abgestelltes Pedelec der Marke Pegasus - Modell "Solero E8" wurde zum Ziel der Täter. Auch ein angebrachtes Rahmenschloss konnte die Diebe nicht davon abhalten das graue Velo zu entwenden. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Königstein nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06174) 9266 - 0 entgegen.

5. Pkw und Radfahrerin kollidieren auf Schulparkplatz, Oberursel, Karl-Hermann-Flach-Straße, 27.09.2021, gg. 07.40 Uhr

(pa)Am Montag wurde in Oberursel eine Radfahrerin bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw verletzt. Gegen 07.40 Uhr befuhr eine 48-jährige Audi-Fahrerin den Parkplatz einer Schule in der Karl-Hermann-Flach-Straße. Beim Einbiegen in eine freie Parklücke übersah die Autofahrerin eine 64-jährige Fahrradfahrerin, die den Schulparkplatz in entgegengesetzter Richtung befuhr. Bei der Kollision wurde die Radlerin leicht verletzt.

6. Alkoholisiert BMW touchiert - Zeuge verhindert Weiterfahrt, Friedrichsdorf, Höhenstraße, 27.09.2021, gg. 18.00 Uhr

(pa)Am Montagabend hat in Friedrichsdorf ein aufmerksamer Zeuge eine Verkehrsunfallflucht einer Autofahrerin unterbunden und gleichzeitig eine Alkoholfahrt beendet. Das Geschehen ereignete sich gegen 18.00 Uhr in der Höhenstraße auf dem Gelände einer Tankstelle. Eine 42-jährige Fiat-Fahrerin befuhr das Tankstellengelände und streifte einen dort abgestellten BMW, sodass an beiden Fahrzeugen ein Schaden von zusammen rund 1.000 Euro entstand. Statt pflichtgemäß anzuhalten und sich um die Regulierung des verursachten Schadens zu kümmern, soll die Frau versucht haben, sich unerlaubt von der Unfallstelle zu entfernen. Dies wurde jedoch von einem beherzten Zeugen unterbunden, der die Autofahrerin stoppte. Im Rahmen der Unfallaufnahme zeigte die 42-Jährige Anzeichen eines Alkoholkonsums. Ein mit ihr durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 2,5 Promille, sodass die Autofahrerin die Beamten für eine ärztliche Blutentnahme zur Polizeidienststelle begleiten musste.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell