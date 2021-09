PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++Einbruch in Gartenlaube+++Trunkenheitsfahrten+++Unfall mit Leichterveltzten+++Widerstand gg. Polizeibeamte+++ Königsteiner mit Langschwert+++

Polizeistation Bad Homburg

Straftaten:

Keine presserelevanten Straftaten im Berichtszeitraum

Verkehrsunfälle:

Keine presserelevanten Verkehrsunfälle im Berichtszeitraum

Polizeistation Usingen

Straftaten:

Versuchter Einbruch in Gartenlaube

61250 Usingen, Auf dem Emgdenberg (Waldzeltplatz) Sonntag, 19.09.2021, 15:00 Uhr bis Freitag, 24.09.2021, 16:00 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte ein rückwärtig gelegenes Fenster einer Gartenlaube, um sich so Zutritt zu dieser zu verschaffen. Im Anschluss entwendete dieser eine Kettensäge der Marke Stihl im Wert von circa 400 EUR aus der Gartenlaube. Weiterhin entstand ein Sachschaden in Höhe von 100 EUR. Eine Beschreibung des Täters liegt bisher nicht vor.

Die Polizei Usingen, die Ermittlungsverfahren eingeleitet hat, bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06081/9208-0 oder per E-Mail: pst.usingen.ppwh@polizei.hessen.de

Trunkenheitsfahrten:

Im Berichtszeitraum wurden zwei Fahrzeugführer mit ihren jeweiligen PKW (ein 37-jähriger aus Usingen am 24.09.2021, gg. 14:30 Uhr und ein 22-jähriger aus Grävenwiesbach, ebenfalls am 24.09.2021, gg. 22:50 Uhr) im öffentlichen Straßenverkehr durch Streifen der PSt. Usingen kontrolliert. Während der Kontrollen wurde festgestellt, dass die Fahrer jeweils unter dem Einfluss von Alkohol standen. Beiden wurde der Fahrerlaubnis entzogen und ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsunfälle:

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person 61389 Schmitten, L3025 zwischen Brombach und Hundolstal Samstag, den 25.09.2021, 17:10 Uhr

Eine 18-jährige Fahrerin eines Motorades (KTM) befuhr die L3025 aus Richtung Brombach kommend in Richtung Hunoldstal. Zwischen beiden Orten verbremste sie sich und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr gegen die Schutzplanke und verunfallte anschließend. Sie wurde dabei leichtverletzt. Am Motorrad entstand Sachschaden von ca. 500 EUR.

Straftaten:

Beleidigung, Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte Samstag, 25.09.2021, 18:50 Uhr Kurmainzer Straße, 61440 Oberursel

Die Streifenbeamten der Polizeistation Oberursel wurden zunächst zu Streitigkeiten in der Kurmainzer Straße in Oberursel gerufen. Hier kam es zwischen einem 35-jährigen Steinbacher und einem 66-jährigen Busfahrer aus Eppstein zu Streitigkeiten, in deren Folge der Steinbacher zunächst beleidigend wurde und hieraufhin von seinem Gegenüber mit der flachen Hand in das Gesicht geschlagen wurde. Als die eingesetzten Beamten vor Ort beschwichtigend und deeskalierend einwirken wollten beleidigte der 35-jährige auch die Polizisten. Als er auch dem ausgesprochenen Platzverweis der Beamten nicht folgeleisten wollte, wurde der Mann festgenommen. Hierbei versuchte er noch nach den Beamten zu treten, ohne diese glücklicherweise zu treffen. Folgerichtig verbrachte der stark alkoholisierte Mann den Abend im Gewahrsam der Polizeistation.

Verkehrsunfälle:

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Freitag, 24.09.2021, 14:00 Uhr bis Samstag, 25.09.2021, 10:55 Uhr Dornbachstraße, 61440 Oberursel

Der weiße Seat Leon des 34-jährigen Fahrzeugnutzers wurde ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Dornbachstraße in Oberursel abgestellt. Vermutlich beim Ein-/Ausparken aus einer daneben befindlichen Parklücke, stieß ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw gegen das geparkte Fahrzeug. Obwohl es zu einem Sachschaden in Höhe von mindestens 2.000EUR an dem geparkten Fahrzeug kam, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizeistation Oberursel unter 06171/62400 zu melden.

Polizeistation Königstein

Straftaten:

Parkverstoß führt zu verbalen Entgleisungen 61462, Königstein im Taunus, Hattsteiner Straße, Samstag, 25.09.2021, 20:13 Uhr

Aufgrund eines falschgeparkten PKW kam es zwischen zwei Königsteinern am Samstagabend zu wechselseitigen Beleidigungen. Nach derzeitigem Stand der Dinge parkte die lebensältere Mutter einer der Beteiligten, ohne böswillige Absicht, teilweise vor einer fremden Einfahrt. Das nahm der Besitzer der Einfahrt zum Anlass das Fahrzeug der Frau zuzuparken und somit ein Wegfahren unmöglich zu machen. Der Sohn der Fahrzeugführerin und der Besitzer der Einfahrt gerieten in der Folge in Streit und warfen sich Beleidigungen an den Kopf. Ein Einschreiten der hiesigen Streifenbesatzung löste die Situation und entspannte die Gemüter.

Verkehrsunfälle:

Keine presserelevanten Verkehrsunfälle im Berichtszeitraum.

Besondere Vorkommnisse:

Japanisches Langschwert in der Öffentlichkeit geführt, psychischer Ausnahmezustand führt zu Verbringung in Fachklinik 61462 Königstein im Taunus, Wiesbadener Straße Samstag, 25.09.2021, 19:30 Uhr

Der psychische Ausnahmezustand eines 25-jährigen Königsteiners führte am Samstagabend zu einem umfangreichen Polizeieinsatz. Nach vorheriger telefonsicher Mitteilung über den Sachverhalt, wurde die Anschrift der Person mit einem großen Polizeiaufgebot angefahren. Vor Ort konnte der 25-Jährige, bewaffnet mit einem japanischen Langschwert und einer Axt, vor seiner Wohnanschrift festgestellt und widerstandslos festgenommen werden. Im Anschluss wurde er an eine Fachklinik übergeben und befindet sich dort in Behandlung. Das Langschwert und die Axt konnten sichergestellt werden. Dem konsequenten Einschreiten der eingesetzten Polizistinnen und Polizisten ist es zu verdanken, dass niemand verletzt wurde.

Groß, PHK

