Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Merfeld, K44/ Mit 112 km/h durch 70er-Zone

Coesfeld (ots)

Punktesammeln macht bei Bonuskarten wohl mehr Freude. Ein Coesfelder Motorradfahrer hat sich dafür entschieden, einen Punkt in der Verkehrssünderkartei in Flensburg anzulegen. Zudem zahlt er 200 Euro Bußgeld, weil er am Sonntag (14.08.22) zu schnell durch eine Kontrollstelle der Polizei an der K44 in Merfeld gerauscht ist. Statt der erlaubten Tempo 70, blitzten die Polizisten ihn mit 112 Stundenkilometern. Der Coesfelder war nach Abzug der Toleranz mit 38 km/h Übertretung Tagesschnellster, aber nicht der einzige, der zu flott unterwegs war. Von 42 erwischten Geschwindigkeitssündern waren 23 Motorradfahrer. 27 zahlten ein Verwarngeld, 15 kassierten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Ein Motorradfahrer zahlte das Verwarngeld, weil die Kennzeichenneigung zu flach war.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell