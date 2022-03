Polizei Hamburg

POL-HH: 220303-4. Verkehrshinweis anlässlich eines Aufzugs am Sonnabend

Zeit: 05.03.2022, ca. 11:30 Uhr bis ca. 16:30 Uhr Ort: Hamburg-Neustadt, -Altstadt, -St. Georg, -Hohenfelde, und -Uhlenhorst

Am Samstag wird es in der Hamburger Innenstadt sowie in den östlich an die Außenalster angrenzenden Stadtteilen aufgrund eines Demonstrationszugs zu erheblichen Verkehrsbehinderungen durch Straßensperrungen kommen.

Der Aufzug, zu dem der Veranstalter mehrere zehntausend Teilnehmer erwartet, soll vom Jungfernstieg aus um den Hauptbahnhof herum und am östlichen Alsterufer entlang bis zum Schwanenwik führen.

Besuchern der betroffenen Bereiche wird dringend empfohlen, mit öffentlichen, schienengebundenen Verkehrsmitteln anzureisen. Allen übrigen Verkehrsteilnehmern wird empfohlen, den betroffenen Bereich weiträumig zu umfahren.

