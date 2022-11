POL-MK: Scheibe eingeworfen

Werdohl (ots) - Diebstahl vom Firmengelände Am Montagmorgen entdeckte der Geschäftsführer eines Metallwarenherstellers auf seinem Firmengelände "In der Lacke" ein beschädigtes Zaunelement. Bei einem anschließenden Rundgang fiel auf, dass aus einem Lagerraum einer Werkshalle drei Durchlauferhitzer und eine Duscharmatur entwendet wurden. Die Polizei erschien vor Ort und nahm ihre Ermittlungen an dem videoüberwachten ...

mehr