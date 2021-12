Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Wohnungsbrand in Bramfeld - eine Person gerettet

Hamburg (ots)

Hamburg Bramfeld, Feuer mit Menschenleben in Gefahr, 09.12.2021, 22:55 Uhr, Steilshooper Allee

Am späten Donnerstagabend wurde die Feuerwehr Hamburg in die Steilshooper Allee im Hamburger Stadtteil Bramfeld gerufen. Über den Notruf 112 wurde Feuerschein in einer Wohnung im 1. Obergeschoss eines dreigeschossigen Mehrfamilienhauses gemeldet. Da vermutet wurde, dass sich noch Personen im Gefahrenbereich befinden könnten, wurde durch die Rettungsleitstelle sofort die Alarmstufe "Feuer mit Menschenleben in Gefahr" ausgelöst.

Als die ersten Kräfte eintrafen, hatte sich Feuer und Rauch bereits weit in der Wohnung ausgebreitet. Ein Mann hatte sich vor Ankunft der Feuerwehr gerade ins Freie retten können. Der 56-jährige wurde nach einer ersten Versorgung vor Ort durch Notfallsanitäter vorsorglich in ein Krankenhaus befördert. Durch einen Trupp unter Atemschutz wurde ein C-Rohr im Innenangriff zur Brandbekämpfung vorgenommen. Ein zweites C-Rohr wurde von außen eingesetzt, um einen Flammenüberschlag und so eine Brandausbreitung in höher gelegene Stockwerke zu verhindern.

Nach einer halben Stunde konnte "Feuer aus" gemeldet werden. Die Nachlösch- und Aufräumarbeiten unter anderem mit Wärmebildkamera konnten nach eine weiteren Stunde abgeschlossen werden. Die Brandursache wird jetzt durch die Polizei ermittelt. Die Feuerwehr Hamburg und der Rettungsdienst waren mit insgesamt 25 Einsatzkräften im Einsatz für Hamburg.

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell