Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfall mit auslaufenden Betriebsstoffen - Fahrbahn vollgesperrt

Fulda (ots)

Unfall mit auslaufenden Betriebsstoffen - Fahrbahn vollgesperrt

Fulda. Am Mittwochvormittag (10.08.), gegen 10.15 Uhr, kam es auf dem Westring zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw.

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen beabsichtigte eine 48-jährige Frau aus Bad Brückenau mit ihrem VW Golf an der Anschlussstelle der Olympiastraße auf die Landesstraße 3418 in Fahrtrichtung Frankfurter Straße aufzufahren. Hierbei kollidierte sie aus noch ungeklärter Ursache mit dem Lkw eines vorfahrtsberechtigten 57-jährigen Mannes aus Alsfeld.

Glücklicherweise blieben beide Fahrzeugführenden bei dem Unfall unverletzt.

An dem VW und dem Lkw entstand Gesamtsachschaden von rund 14.000 Euro. Da durch das Unfallgeschehen ein Öltank des Lkw aufgerissen worden war, liefen zudem Betriebsstoffe auf die Fahrbahn. Durch die Feuerwehr konnte das auslaufende Öl zeitnah gebunden werden. In diesem Zusammenhang und für die andauernden Reinigungsmaßnahmen der Fahrbahn, ist der Westring von der Abfahrt Sickels bis zur Frankfurter Straße auch aktuell noch in beide Fahrtrichtungen vollgesperrt.

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell