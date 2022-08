POL-OH: Schockanrufer aktiv- Ihre Polizei informiert!

Fulda (ots) - Sachbeschädigung Fulda. Unbekannte kratzten am Dienstagabend (09.08.), zwischen 18.30 Uhr und 19.20 Uhr, verfassungswidrige Zeichen in die Motorhaube eines grauen Audi A3 Sportback. Hierdurch entstand Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Zur Tatzeit stand das Auto in der Lindenstraße im öffentlichen Verkehrsraum. Hinweise bitte an das ...

mehr