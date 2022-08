Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Hünfeld

Fulda (ots)

Gabelstapler schlitzt PKW AUDI A 4 auf

Am Dienstag, den 09.08.2022 kam es gegen 12:30 Uhr zu einem spektakulären Unfall im Industriegebiet Hünfeld auf der Straße "Im Stauster". Ein für Arbeiten an einem Tor einer ortsansässigen Firma auf der Straße ungesichert abgestellter Gabelstapler bereitete einem 62-jährigen Fahrer eines schwarzen PKW Audi A 4 aus Hamburg ein Hindernis auf der Fahrbahn, welches dieser zu spät erkannte. Als der durch die Sonnenreflexionen in der Sicht beeinträchtigte Audifahrer von der Johann-Pülsch-Straße kommend an dem Arbeitsgerät vorbeifahren wollte, verfing sich die in die Fahrbahn ragende Gabel im Kotflügel des Audi und schlitzte die linke Fahrzeugseite des PKW bis zu deren Hintertür förmlich auf, während die Mitarbeiter der Firma noch in Staplernähe arbeiteten. Zum Glück blieben alle Unfallbeteiligten unverletzt. Auch am Stapler selbst entstand nur geringer Sachschaden (ca. 1.500 EUR). Am Audi jedoch belief sich der geschätzte Sachschaden auf ca. 15.000 EUR.

Gefertigt:

POK Phieler

