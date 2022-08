Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

FD

Roller-Fahrer verunglückt

Fulda. Ein 20-jähriger Roller-Fahrer aus Eichenzell wurde bei einem Unfall am Montag (08.08.) leicht verletzt. Er befuhr gegen 21.20 Uhr in Fulda die L 3307 aus Richtung Bronnzell kommend in Richtung Eichenzell. In Höhe km 0,75 verlor er aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Er wurde in eine Klinik gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 150 Euro.

Polizeistation Fulda

Zwei Personen bei Zusammenstoß verletzt

Hosenfeld. Am Dienstag (09.08.), gegen 07.20 Uhr, ereignete sich in Hosenfeld-Hainzell ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer und eine Person leicht verletzt wurde. Ein 51-jähriger Pkw-Fahrer aus Kalbach war mit seinem Wagen auf der St.-Anna-Straße aus Schletzenhausen kommend in Richtung Kirchbergstraße unterwegs. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr eine vorfahrtsberechtigte 50-jährige Pkw-Fahrerin aus Hainzell die Hahingusstraße. Im Einmündungsbereich Kirchbergstraße/Hahingusstraße kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 51-jährige Pkw-Fahrer wurde hierbei leicht verletzt. Die 50-jährige Pkw-Fahrerin erlitt schwere Verletzungen. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtsachschaden von rund 10.000 Euro.

Polizeiposten Neuhof

HEF

Auffahrunfall mit erheblichem Schaden

Friedewald. Am Montag (08.08.), gegen 10 Uhr, befuhren ein 60-jähriger Mann aus Eschwege mit einem VW Transporter und ein 55-jähriger Mann aus Höhr-Grenzhausen mit einem Ford Transit die Bundesstraße 62 von Unterneurode in Richtung Friedewald. Als der 60-jährige Eschweger nach links auf eine freie Kiesfläche abbiegen wollte, bemerkte dies der 55-jährige Ford-Fahrer zu spät und fuhr auf den Transporter auf. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 11.000 Euro. Beide Unfallbeteiligte wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Lauterbach. Am Montag (08.08.), gegen 13.45 Uhr, wollte eine 77-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Ford Fiesta in der Karlstraße von einem Querparkplatz ausparken. Dabei übersah sie den Ford Fiesta einer 43-jährigen Pkw-Fahrerin, welcher auf der gegenüberliegenden Straßenseite geparkt war. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.400 Euro.

Polizeistation Lauterbach

