POL-OH: Sachbeschädigung - Geldbeutel aus Handtasche gestohlen

Sachbeschädigung

Fulda. Unbekannte kratzten am Dienstagabend (09.08.), zwischen 18.30 Uhr und 19.20 Uhr, verfassungswidrige Zeichen in die Motorhaube eines grauen Audi A3 Sportback. Hierdurch entstand Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Zur Tatzeit stand das Auto in der Lindenstraße im öffentlichen Verkehrsraum. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Geldbeutel aus Handtasche gestohlen

Hünfeld. Die Geldbörse einer 70-jährigen Frau aus Fulda stahlen zwei unbekannte Frauen am Dienstagnachmittag (09.08.), gegen kurz nach 15 Uhr. Während die Fuldaerin sich in einem Bekleidungsgeschäft in der Mittelstraße aufhielt, griffen die Langfinger in die an dem linken Arm der 70-Jährigen hängende Handtasche und stahlen das Diebesgut in noch unbekannter Höhe. Die beiden Täterinnen können wie folgt beschrieben werden:

Täterin 1:

- circa 25 bis 30 Jahre alt - etwa 1,80 Meter groß - dunkelhäutig - mit dunklen, zu einem Dutt gebundenen Haaren - trug weiße Kleidung

Täterin 2:

- circa 25 bis 30 Jahre alt - etwa 1,70 Meter groß - mit blonden, zusammengebundenen Haaren - trug helle Kleidung

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

