POL-OH: Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Verkehrsunfallflucht beim Anfahren

Friedewald. Am Donnerstag (04.08.), gegen 13:30 Uhr, befuhren ein Lkw-Fahrer und ein 49-jähriger Mann aus Berlin mit einem schwarzen VW Golf die Hönebacher Straße in Fahrtrichtung Bundesautobahn Anschlussstelle Friedewald. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen hielten die beiden Fahrzeugführer dort an einer Rotlicht zeigenden Ampel ihre Fahrzeuge an. Beim Anfahren stieß der Lkw aus noch unklarer Ursache leicht zurück, wobei er den Golf des Mannes aus Berlin im Frontbereich beschädigte. Anschließend setzte der Lkw-Fahrer seine Fahrt fort, ohne sich als Unfallbeteiligter um die Folgen des Unfalls zu kümmern. Es entstand Schaden in Höhe von rund 650 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder Online unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. In der Zeit von Montagnachmittag (25.07.), gegen 15 Uhr, bis Donnerstagnachmittag (04.08.), ebenfalls gegen 15 Uhr, beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug beim Ein- beziehungsweise Ausparken einen weißen BMW. Anschließend fuhr der Unfallbeteiligte davon, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Es entstand Schaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder Online unter www.polizei.hessen.de.

Unfall im Begegnungsverkehr - Zeugen gesucht

Bad Hersfeld. Am Dienstag (09.08.), gegen 13:30 Uhr, befuhr eine 64-jährige Frau aus Bad Hersfeld mit einem weißen Ford Kia die Friedloser Straße von der Innenstadt kommend in Fahrtrichtung Friedlos. Zur selben Zeit befuhr nach derzeitigem Kenntnisstand ein graues oder silbernes Fahrzeug die Friedloser Straße in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Im Begegnungsverkehr berührte der unbekannte Fahrzeugführer aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Pkw den Spiegel des Ford Kia und setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Hierbei entstand ein Schaden von circa 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder Online unter www.polizei.hessen.de.

Auffahrunfall

Bad Hersfeld. Am Montag (08.08.), gegen 17:15 Uhr, befuhren ein 71-jähriger Mann aus Vacha mit einem Audi Q3, ein 17-jähriger Teenager aus Borken mit einem Leichtkraftrad der Marke Enduro und ein 15-jähriger Teenager aus Frielendorf mit einem Moped der Marke Simson die Homberger Straße von Neuenstein kommend in Fahrtrichtung Bad Hersfeld. An einer dortigen Ampelanlage hielten der Audi-Fahrer und der Enduro-Fahrer verkehrsbedingt an. Der Simson-Fahrer bemerkte den Anhaltevorgang vermutlich zu spät und fuhr auf die Enduro auf. Dabei schob er diese auf den Pkw. Sowohl der 17-Jährige als auch der 15-Jährige wurden leicht verletzt. Der Frielendorfer wurde zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.500 Euro.

