Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Radfahrer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit einer Verletzung am Rücken musste am Freitag ein 23-Radfahrer vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Gegen 11:15 Uhr war er auf dem Radweg der Panzerstraße in Richtung Autobahn unterwegs und wurde dabei vom 83-jährigen Fahrer eines Skoda erfasst, der von der Panzerstraße kommend in die Bunsenstraße abbog und dabei nicht auf den entgegenkommenden Radfahrer achtete. Für beide Beteiligten zeigte die Ampel an der Einmündung grün.

