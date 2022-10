POL-PDNW: Sachbeschädigung an Pkw

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Am 22.10.2022 zwischen 10:30 Uhr und 19:30 Uhr wurde auf dem Parkplatz Am Strohmarkt Süd ein dort ordnungsgemäß geparkter Pkw der Marke Mazda mit NW-Kennzeichen durch Unbekannte mittels Steinwurf beschädigt. Der Sachschaden an der Frontscheibe beläuft sich auf ca. 350EUR.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt/W. unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

