Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Schwerer Verkehrsunfall

B37 gesperrt

Bad Dürkheim (ots)

Am Sonntag, den 23.10.2022, gegen 02:15 Uhr, kam es auf der B37 in Bad Dürkheim zu einem schweren Verkehrsunfall. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Toyota eines 20-jährigen Mannes von der Straße an und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer und sein ebenfalls 20-jähriger Beifahrer mussten von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Sie erlitten jeweils Verletzungen und wurden stationär in umliegenden Krankenhäusern aufgenommen. Lebensgefahr besteht für sie nicht. Während der Unfallaufnahme musste die B37 voll gesperrt werden.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

