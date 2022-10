POL-KLE: Emmerich - Wohnwagen mit dem Kennzeichen KLE-GP65 gestohlen

Kleve-Reichswalde (ots) - Im Zeitraum von Samstag (15. Oktober 2022) bis Sonntag (16. Oktober 2022), kam es in Kleve an der Mönnekenwald Straße zu einem Diebstahl. Bislang noch unbekannte Täter entwendeten von einem Pfarrhaus ein Stück einer Dachrinne sowie ein Fallrohr. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (pp) Rückfragen ...

