Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Fahrzeug auf Parkplatz beschädigt worden

Polizei sucht Zeugen

Kleve (ots)

Am Dienstag (18. Oktober 2022) zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr, kam es in Kleve auf dem Klever Ring zu einer Unfallflucht. Ein 68-jähriger Mann aus Emmerich hatte seinen grauen VW Touran auf dem Parkplatz eines dort ansässigen Baumarkts abgestellt. Als der Mann zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, fuhr er zu seiner Wohnanschrift und bemerkte dort Kratzer sowie Lackabsplitterung am rechten hinteren Fahrzeugteil. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Zeugen, die Aussagen zum beschriebenen Sachverhalt machen können, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell