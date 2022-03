Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Alkoholisierter E-Scooter-Fahrer mit Schreckschusswaffe unterwegs

Porta Westfalica (ots)

Als die Beamten mit einem Streifenwagen am Dienstagabend die Hausberger Straße in Richtung der A2 befuhren, bemerkten sie in Höhe des Bahnhofs einen auf dem kombinierten Geh- und Radweg in Schlangenlinien fahrenden Mann mit einem E-Scooter. Daraufhin entschieden sich die Polizisten zu einer Verkehrskontrolle und stoppten den Fahrer.

Während der Überprüfung versuchte sich der offenbar unter Alkoholeinfluss stehende und unkooperativ auftretende 53 Jahre alte Portaner der polizeilichen Maßnahme zu entziehen. Weil sich den Polizisten zudem Verdachtsmomente zu einem möglichen Drogenkonsum des 53-Jährigen ergaben und bei ihm eine mitgeführte Schreckschusswaffe aufgefunden wurde, brachte man den Mann zu einer Blutprobe auf die Wache nach Hausberge. Die Ordnungshüter stellten die Waffe sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell