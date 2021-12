Polizei Paderborn

POL-PB: Mercedes nach Verdacht eines illegalen Rennens erneut sichergestellt

Paderborn (ots)

(mb) Bereits Mitte Oktober war ein hochmotorisierter Mercedes nach einem illegalen Rennen sichergestellt und der 20-jährige Fahrer angezeigt worden. In der Nacht zu Dienstag fiel ein anderer 20-Jähriger mit dem Auto auf - mit ähnlichen strafrechtlichen Konsequenzen.

Ein Zeuge meldete der Polizeileitstelle kurz vor Mitternacht einen Mercedes, an dem das hintere Kennzeichen fehlte. Der Fahrer, laut Zeugen ein junger Mann, führte verkehrsgefährdende Fahrmanöver durch und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Auch rote Ampeln und andere Verkehrsregeln soll der Mercedesfahrer missachtet haben. In Elsen verlor der Zeuge den Wagen aus den Augen. Einer Streife fiel der Mercedes dann mit aufheulendem Motor an der Nesthauser Straße auf. Mit deutlich über 100 km/h fuhr der Wagen an den Beamten vorbei. Diese nahmen die Verfolgung des Fahrzeugs auf, verloren den Mercedes aber an der Sander Straße infolge der hohen Geschwindigkeit aus dem Blick. Bei der Fahndung fiel das Auto stehend an der Wiemlake auf. Der mutmaßliche Fahrer war ausgestiegen und ergriff beim Erblicken des Streifenwagens zu Fuß die Flucht. Nach kurzer Verfolgung konnten die Beamten den 20-jährigen Tatverdächtigen stellen. Den Autoschlüssel hatte er nicht mehr dabei. Ein Polizeidiensthund wurde erfolgreich zur Suche auf dem Fluchtweg eingesetzt. In einem Gebüsch schlug der Hund an und der Schlüssel konnte sichergestellt werden. Die Polizei schaltete sofort die Staatsanwaltschaft Paderborn ein. Der Mercedes sowie das Mobiltelefon und die Kleidung des Tatverdächtigen wurden für weitere Untersuchungen sichergestellt. Seinen Führerschein musste der 20-Jährige ebenfalls abgeben. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell