POL-PB: Junger Autofahrer schwer verletzt

Paderborn (ots)

(mb) Bei einem Verkehrsunfall auf dem Heinz-Nixdorf-Ring hat ein 22-jähriger Autofahrer am Montagabend schwere Verletzungen erlitten. Gegen 21.00 Uhr fuhr eine 55-jährige Ford-Fahrerin auf dem Heinz-Nixdorf-Ring in Richtung Dubelohstraße. Laut Zeugenaussagen fuhr die bei grün über die Kreuzung Fürstenallee. Ein auf der Fürstenallee in Richtung Schlossstraße fahrender 22-jähriger Hyundai-Fahrer missachtete vermutlich das Rotlicht und fuhr ebenfalls in die Kreuzung. Der Ford prallte frontal gegen die linke Seite des Hyundai-Kleinwagens. Während die Ford-Fahrerin unverletzt blieb, zog sich der 22-Jährige schwer Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

