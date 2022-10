Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Straßenverkehrsgefährdung

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 22.10.2022 um 22:03 Uhr befuhr eine 50-Jährige aus Neustadt/W. mit ihrem PKW die Landstraße 516 zwischen Deidesheim und NW-Mußbach. Die PKW-Führerin bemerkte während der Fahrt, dass ein blauer Skoda ihr mehrfach dicht auffuhr und sie schließlich im Bereich des dort geltenden Überholverbotes verbotswidrig überholte. Der Skoda scherte vor der Neustadterin unmittelbar wieder ein, wodurch diese ebenfalls stark bremsen musste. In der Straße An der Eselshaut in NW-Mußbach musste ein bislang unbekannter PKW-Fahrer, möglicherweise größeres Fahrzeug, verkehrsbedingt vor dem Skoda abbremsen, wodurch der Skoda ebenfalls bis zum Stillstand abbremsen musste. Die später ermittelte Führerin des Skodas legte daraufhin den Rückwärtsgang ein und fuhr, ohne auf die hinter ihr befindliche 50-Jährige zu achten, rückwärts. Nur durch ein starkes Abbremsen der Neustadterin konnte ein Zusammenstoß verhindert werden. Die 29-jährige Skoda-Führerin, welche auch Halterin des Fahrzeuges war, konnte später im Stadtbereich Neustadt/W. festgestellt werden. Diese stand unter dem Einfluss von Cannabis, weshalb dieser eine Blutprobe entnommen wurde. Des Weiteren wurde ihr Führerschein beschlagnahmt und der Fahrzeugschlüssel einer Angehörigen übergeben.

Die 29-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Zeugen des Vorfalls, insbesondere der Fahrer des bislang unbekannten PKW's, werden gebeten sich mit der Polizei Neustadt/W. in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell