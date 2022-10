Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfallflucht II.

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 21.10.2022 gegen 14:45 Uhr kam es in der Landauer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. In der dortigen Baustelle musste der Geschädigte mit seinem VW-Transporter mit FR-Kennzeichen verkehrsbedingt warten, als ein entgegenkommender Pritschenwagen an dessen linkem Außenspiegel hängenblieb. Der Unfallverursacher hielt noch kurz an, entfernte sich dann jedoch unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 500EUR.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt/W. unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Die Polizei weist darauf hin, dass das unerlaubte Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Begleichung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb jeden Verkehrsunfall zu melden.

