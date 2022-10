Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Reinigungsarbeiten zum Wucherpreis

Grünstadt (ots)

Bereits am Montag wurde eine 83-jährige, sehbehinderte Dame Opfer von Wucher. An ihrer Türschwelle erschienen zwei Arbeiter, die ihr eine Reinigung des Gartens und der Einfahrt aufdrängten. Während die zwischen 30 und 40 Jahre alten Männer direkt zur Tat Schritten, erkundigte sich die Dame nach dem Preis für die Reinigung. Zur Zahlung der veranschlagten Kosten von 5000 Euro musste die Dame sogar eine Abhebung am örtlichen Kreditinstitut vornehmen. Im Abschluss an die Arbeiten überreichte die überrumpelte Dame den Männern die verabredete Summe. Der Wucher wurde erst bekannt, als sich die Dame ihrer Tochter und dem Schwiegersohn anvertraute.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell