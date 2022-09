Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallfluchten in der Vogelstraße und in der Pestalozzistraße

Pirmasens (ots)

Im Zweitraum zwischen Freitag, 09:00 Uhr, und Samstag, 10:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Fiat Punto, der in der Vogelstraße (Einbahnstraße) in Höhe Hausnummer 6 auf der linken Seite geparkt war. Das Verursacherfahrzeug dürfte zu dicht vorbeigefahren sein und muss einen linksseitigen Schaden aufweisen. Die Schadenshöhe am Punto wird auf 1500 Euro geschätzt.

Ein Ford S-Max war zwischen Samstag, 22:20 Uhr, und Sonntag, 03:00 Uhr, in der Pestalozzistraße auf dem Parkplatz des "Quasimodo" geparkt. Erst am Morgen wurde eine Beschädigung an der hinteren Stoßstange bemerkt, die auf eine Kollision mit einem linkseitig aus- oder einparkenden Auto auf dem Parkplatz zurückzuführen sein dürfte. Das Verursacherfahrzeug müsste demnach einen Streifschaden an der vorderen linken Stoßstange aufweisen. Der Schaden am Ford wird auf 500 Euro geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell