Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Schwanheim (ots)

Am Freitag, 23.09.2022, gegen 20.10 Uhr befuhr eine 18-jährige PKW-Fahrerin mit ihrem Toyota Aygo die L 490 aus Schwanheim kommend in Fahrtrichtung Lug. In einer Rechtskurve kam ihr ein weißer PKW Mercedes-Benz entgegen, welcher teilweise die Gegenspur befuhr, so dass es zum Zusammenstoß der jeweiligen linken Außenspiegel kam. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 100.- Euro. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Wer kann Angaben zum Unfallhergang, dem Unfallverursacher bzw. dem unfallverursachenden Fahrzeug machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dahn per Email (pi-dahn@polizei.rlp.de) bzw. unter der Rufnummer 06391/916-0 entgegen. /pidn

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell