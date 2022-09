POL-PDPS: Ford Mondeo in der Ringstraße zerkratzt

Pirmasens (ots) - Am vergangenen Dienstag, 20.09., zwischen 00:00 und 01:15 Uhr, kam der Führer eines vermutlich größeren Fahrzeuges auf der A8 in Fahrtrichtung Pirmasens in Höhe der Ausfahrt L600/Winzeln nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen ein Verkehrszeichen. Anschließend fuhr er über einen Kanaldeckel und stieß an einen Leitpfosten. Hierbei entstand ein Sachschaden von geschätzten 2000 Euro. Zeugen ...

