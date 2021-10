Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Elektrofirma

Hüpstedt (ots)

Eine Elektrofirma in Hüpstedt war in der Nacht zu Donnerstag das Ziel von Einbrechern. Sie drangen über ein Fenster in die Betriebsräume ein, nachdem das Aufbrechen der Tür scheiterte. Im Gebäude öffneten der oder die Täter zwei Geldkassetten und erbeuteten einen vierstelligen Bargeldbetrag. Hinweise zu den Einbrechern gibt es bislang nicht.

